Décès de Pape Diouf : Le Sénégal douloureusement marqué !

Le Collectif en Mouvement pour l’Équité, les Valeurs, et l'Action (COMEVA) et sa présidente, le Pr Awa Marie Coll Seck, ont appris avec douleur le décès deM. Mababa Diouf dit Pape Diouf, au CHU de Fann à Dakar, le 31 mars 2020, des suites de la

maladie à Coronavirus (COVID-19).



Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille du défunt, à la nation sénégalaise, au monde sportif en général et du football en particulier. Sa riche carrière professionnelle de journaliste, d'agent de joueurs de football, de président de

l'Olympique de Marseille entre autres, inspire le respect et constitue un modèle de travail acharné et de réussite.



En plus de l'émotion que suscite la perte d'un être cher, qui plus est une personnalité publique qui incarnait des valeurs au delà des frontières, ce drame doit nous interpeller. Le Covid-19 touche tout le monde sans restrictions !



Plus que jamais, le COMEVA appelle à la vigilance extrême et au respect strict des mesures d'hygiène et de prévention recommandées. Aussi, il encourage vivement ses membres, et l'ensemble des populations, à éviter les déplacements non-essentiels et à rester chez elles autant que possible.



Le Collectif en Mouvement pour l’Équité, les Valeurs, et l'Action (COMEVA) renouvelle sa confiance aux autorités sénégalaises et félicite les travailleurs du secteur de la santé pour leur engagement sans faille et leur professionnalisme. Il reste assuré de notre aptitude collective à sortir de cette crise sanitaire et socio-économique mondiale dans le calme et la sérénité.