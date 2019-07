Décès de Tanor Dieng: Babacar Diop du Fds témoigne la franchise de son ex-compagnon

Le président des Forces démocratiques sénégalaises (Fds) et ex-compagnon d’Ousmane Tanor Dieng apporte son témoignage suite au décès ce lundi du Secrétaire général (Sg) du Parti socialiste, à Bordeaux. Selon Babacar Diop, « Tanor n’est pas un menteur, une qualité qu’on ne retrouve plus aujourd’hui, en politique au Sénégal ».



«Ousmane Tanor Dieng n’est pas un menteur. Voilà quelqu’un, lorsqu’il n’est pas d’accord avec vous, il est capable de vous dire : "je ne suis pas d’accord, je ne ferais pas et je ne vous promettrais pas des choses que je n’ai pas envie de respecter", déclare-t-il.



Poursuivant, il ajoute : « Ce que j’ai toujours l’habitude de dire même à mes ex-camarades du Ps quand je les rencontre, c’est que la qualité que je retiens moi de Tanor c’est que son courage de pouvoir vous dire qu’il n’est pas d’accord et d’exprimer son désaccords, montre qu’il n’est pas un menteur, parce que c’est une qualité très, très rare en politique ici au Sénégal ».



Babacar Diop demande par la même occasion à l’Etat de prendre toutes les dispositions nécessaires pour organiser des funérailles à la hauteur de l’homme.