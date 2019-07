Décès de Tanor Dieng: la levée du corps prévue mardi, la dépouille attendue mercredi à Dakar

La levée du corps de Ousmame Tanor Dieng, décédé lundi 15 juillet 2019, est prévue demain mardi à Paris. I-radio précise également que le secrétaire général du Parti socialiste a rendu l'âme à Paris et non pas à Bordeaux. Le dépouille devrait être acheminée demain à Dakar, mercredi au plus tard.