Décès de l'artiste-comédien Lamine Mbengue des suites d'un malaise

L'artiste et comédien Lamine Mbengue est décédé ce samedi des suites d'un malaise. Très connu du public sénégalais, il était producteur multicartes dans le secteur de l'audiovisuel et non moins promoteur de Sénégal Tv. L'homme a joué dans plusieurs pièces de théâtre qui traitaient surtout de la vie des immigrés sénégalais en Europe.



Lamine Mbengue était l'époux de notre consoeur Marème Pène de Dakar actu, à qui la rédaction de PressAfrik, présente ses sincères condoléances, ainsi qu'à toute sa famille.