Décès du Capitaine André Senghor : l'ENSOA rend hommage à l’ancien commandant de brigade de la 41ᵉ promotion

Officier engagé, chef respecté et formateur exemplaire, le Capitaine Senghor a marqué de son empreinte indélébile les générations de sous-officiers qu’il a encadrées avec rigueur, discipline et sens élevé du devoir. Son passage à l’ENSOA restera gravé dans les mémoires comme celui d’un homme de conviction, entièrement dévoué à la mission et à la formation de l’élite militaire.

Tombé les armes à la main, il incarne jusqu’au sacrifice suprême les valeurs cardinales de l’Armée : honneur, patrie et loyauté.

En cette douloureuse circonstance, le Commandement de l’ENSOA, l’ensemble du personnel ainsi que les élèves sous-officiers présentent leurs condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches et à tous ses frères d’armes.

Que son engagement, son courage et son sens du devoir continuent d’inspirer les générations présentes et futures.

Honneur et gloire au Capitaine André Senghor.

Qu’il repose en paix.

ON NOUS TUE, ON NE NOUS DESHONORE PAS !

QUI OSE GAGNE !

L’École Nationale des Sous-Officiers d’Active (ENSOA) a le profond regret d’annoncer le décès du Capitaine André Senghor, ancien commandant de brigade de la 41ᵉ promotion, tombé au champ d’honneur.