Décès du Pr Madior Diouf : l’UCAD rend hommage à un « éminent intellectuel et homme politique »

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a salué la mémoire du professeur Madior Diouf, décédé dans la nuit du 22 au 23 janvier 2025. En lui rendant un vibrant hommage, l’UCAD décrit le défunt comme un « éminent intellectuel et homme politique ».







Madior Diouf, un éminent intellectuel et homme politique



Le Sénégal est en deuil après le décès du Pr Madior Diouf, dans la nuit du 22 au 23 janvier 2025.



Né en 1939 à Fimela, dans la région de Fatick, Madior Diouf était une personnalité marquante de l’histoire nationale, contribuant à la fois au domaine académique et à la scène politique sénégalaise.



Professeur de littérature à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Madior Diouf était également un acteur politique engagé. Il s’inspira de la pensée de Cheikh Anta Diop pour proposer une vision démocratique alternative pour le Sénégal. Son parcours politique fut jalonné de moments significatifs.



Pr Diouf a consacré sa vie à transmettre le savoir et à contribuer à l’édification de son pays.



Pour rappel, Pr Madior Diouf, pour avoir joué un rôle dans le rayonnement de la culture nippone au Sénégal, avait été décoré en 2021 avec l’une des plus importantes distinctions honorifiques de l’État nippon.



L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar se joint aux prières pour qu’Allah, le Tout-Puissant, lui ouvre les portes du Paradis Éternel et apporte réconfort à sa famille et à la communauté.