Décès du magistrat Boubou Diouf Tall, père de la jeune fille qui avait fait condamner Cheikh Yerim Seck pour viol

L’ancien président de l’Observatoire national des lieux de privation au Sénégal est décédé des suites d’une longue maladie. L’information nous a été confirmée par des sources proches de sa famille. Le magistrat Boubou Diouf Tall dont la fille Aissata Tall, avait accusé et fait condamner le journaliste et chroniqueur Cheikh Yerim Seck de viol avait été mis sous les feux des projecteurs et au courant de cette affaire avait défrayé la chronique en 2012.



Nommé au poste de président de L’Observatoire national des Lieux de privation des libertés le 19 janvier 2012 par l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, Monsieur Boubou Diouf Tall a été remplacé en février 2017 par madame Josette Marceline Ndiaye Lopez, elle aussi magistrate.



Boubou Diouf Tall a été rappelé à Dieu cet après-midi. Son corps est transporté à Diourbel actuellement pour une inhumation demain à côté de ses parents. Il faisait par ailleurs partie du short-list des magistrats pressentis pour remplacer Alioune Badara Cissé, médiateur de la République d’alors. C’est quand le palais avait été informé de son état de santé chancelant qu’il y a été retiré.