Déclaration de patrimoine: Seynabou Ndiaye Diakhaté insiste sur la nécessité de « textes clairs et précis »

La présidente de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), Seynabou Ndiaye Diakhaté, a insisté sur la nécessité de « textes clairs et précis » sur la déclaration de patrimoine, pour ne laisser « aucune chance à la faculté interprétative des uns et des autres », rapporte l’Aps.



« L’expérience a montré que, face à des responsables souvent réticents, voire récalcitrants, il faut plus que des principes et des intentions. Il faut surtout des textes clairs, précis qui ne laissent aucune chance à la faculté interprétative des uns et des autres", a notamment déclaré Mme Diakhaté.



Pour ce faire et venir à bout des difficultés relevées, Mme Diakhaté a préconisé "de larges concertations avec toutes les parties prenantes, de manière à s’accorder sur les pistes d’amélioration à proposer aux autorités".



Elle intervenait mardi à l’ouverture d’un atelier consacré à la réflexion, à la relecture et à la rédaction du projet de modification de la loi relative à la déclaration du patrimoine.



Une rencontre tenue en présence de la représentante de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Virginia De Abajo Marques, et plusieurs experts des secteurs publics, privés et de la société civile.