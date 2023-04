Déclarations de candidatures au sein de la coalition: le SEP de Benno hausse le ton

Le secrétariat exécutif permanent de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar s’est dit « étonné » des multiples déclarations de candidature au sein de la coalition à quelques mois de la présidentielle. Il rappelle au respect des principes et décisions prises lors de la réunion convoquée par le président Macky Sall en décembre 2023.



« Depuis un certain temps, des responsables de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar font des déclarations de candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024. La dernière en date est celle du Président Idrissa SECK, président du parti REWMI, membre de la coalition », rappelle de SEP dans un communiqué transmis à PressAfrik.



Ces déclarations de candidature, selon BBY, sont faites sans « aucune discussion préalable » dans les instances de la coalition présidentielle. Or, Bennoo Bokk Yaakaar, dans son fonctionnement, au regard de l’expérience, a toujours procédé selon des principes, à chaque fois qu’elle doit aller dans une compétition électorale, lit-on dans la note.



Ainsi, le Secrétariat Exécutif Permanent de Bennoo Bokk Yaakaar s’étonne de constater les manquements à ces principes et voudrait rappeler que l’instance de direction des organisations et personnalités membres de la majorité autour du Président de la Coalition est la Conférence des leaders.



Le SEP soutient que celle-ci se réunit sur convocation de son président, sur son initiative personnelle, ou à la demande des leaders de la conférence dont Idrissa SECK est membre. Bennoo Bokk Yaakaar regrette en outre que de « telles décisions aussi importantes aient été prises par des leaders de la coalition, sans discussions préalables en son sein ».



Dans ces conditions, Bennoo invite tous les responsables à « travailler à la consolidation » de son unité et à son élargissement pour constituer le rempart robuste capable de conjurer les efforts des forces anti-républicaines et anti-démocratiques afin de « préserver la paix et la stabilité dans notre pays. Conditions nécessaires à la tenue d’une élection présidentielle apaisée ».