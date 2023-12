Découverte Macabre dans la Forêt de Gassane: le corps sans vie d’un homme le crâne fracassé retrouvé

Une atmosphère de terreur s'est abattue sur le village de Loumbel Manko, niché au cœur de la commune de Gassane, à une trentaine de kilomètres de Linguère. Ce, suite à la découverte macabre du corps sans vie d'un homme, identifié comme Mamadou Ba, âgé d'une quarantaine d'années. Le terrible événement s'est produit le mardi 19 décembre dans la forêt, où la victime a été retrouvée avec des blessures sévères au menton et le crâne ouvert.



Des indices laissent craindre un meurtre, suggérant que la victime aurait été atrocement tuée avant d'être abandonnée dans cette étendue boisée. La présence du corps a été signalée par des passants.



Les gendarmes et les sapeurs-pompiers de Linguère alertés, se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constatations nécessaires. Suite à ces vérifications, le corps sans vie de Mamadou Ba a été transporté à la morgue de l'hôpital Magatte Lo de Linguère.



Domiciliée dans le village voisin de Beltaty, dans la commune de Gassane, la victime laisse derrière elle une atmosphère de consternation et d'incompréhension au sein de sa communauté.



Une source informée indique que les autorités ont ouvert une enquête pour identifier et appréhender l'auteur de ce crime.