Découverte d'un diamant rose considéré comme le plus gros en 300 ans

Ce diamant de 170 carats a été baptisé "La Rose de Lulo", du nom de la mine du nord-est de l'Angola d'où il a été extrait. Il s'agit d'un des plus gros diamants roses jamais découverts, a indiqué la Lucapa Diamond Company dans un communiqué aux investisseurs.



La découverte "historique" de ce diamant du type IIa, qui regroupe les pierres particulièrement rares et pures, a été saluée par le gouvernement angolais, partenaire de la mine.



"Ce diamant rose record et spectaculaire extrait à Lulo continue de montrer que l'Angola est un acteur important sur la scène mondiale de l'extraction de diamants", s'est félicité le ministre angolais des Ressources minérales, Diamantino Azevedo.



La pierre sera vendue lors d'enchères internationales, probablement à un prix astronomique.



Même si la "Rose de Lulo" devra encore être taillée et polie pour atteindre sa pleine valeur - un processus dans lequel une pierre peut perdre 50% de son poids - des diamants roses similaires ont atteint dans le passé des prix records.



En 2017, le diamant "Pink Star" de 59,6 carats avait été adjugé à Hong Kong pour 71,2 millions de dollars américains. Il reste à ce stade le diamant ayant atteint le prix de vente le plus cher de l'histoire.