Découverte du corps sans vie d’un étudiant à l'UGB : ses camarades décrètent journée noire

Un climat de deuil s’est installé à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis. La Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) a annoncé "une journée noire et une cessation de toute activité pédagogique pendant 24 heures", après la découverte du corps sans vie d’un étudiant au village A.



Dans le communiqué parvenu à PressAfrik, la CESL " a exhorté l’ensemble des étudiants à faire preuve de retenue face aux informations circulant sur cette disparition tragique." En effet des rumeurs indiquant que " l'étudiant se serait suicidé ", circulent. Face a cela la Coordination invite "à ne pas relayer de fausses informations et à laisser les autorités compétentes établir les circonstances exactes du décès. "



Pour rappel, Matar Diagne, étudiant en Master 1 de Droit Public (Promotion 31) a été retrouvé sans vie dans sa chambre au Village A (8G8A) dans la nuit du 10 février 2025. Une autopsie a d'ores et déjà été ordonnée afin d'élucider, dans le respect des procédures judiciaires, les causes exactes de ce drame.