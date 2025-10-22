Décret présidentiel : Mbaye Cissé accède au plus haut grade de l’armée sénégalaise

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a signé le décret n°2025-1636 portant élévation au rang et à l’appellation de général d’armée du général de corps d’armée Mbaye Cissé, actuel Chef d’état-major général des Armées.



Selon le décret, cette promotion prendra effet à compter du 30 octobre 2025. Le texte précise que les « rang et appellation de général d’armée sont conférés dans la 1re section (active) des cadres de l’État-major général » à l’intéressé.



Cette décision s’appuie sur plusieurs dispositions légales, notamment la loi n°62-37 du 18 mai 1962 fixant le statut général des officiers d’active des Forces armées, ainsi que la loi n°70-23 du 6 juin 1970 portant organisation générale de la Défense nationale.



Le décret cite également les précédents textes relatifs à l’organisation du gouvernement, à la répartition des services de l’État et aux attributions du ministère des Forces armées.



Le chef de l’État a, par ailleurs, chargé le ministre des Forces armées et le ministre des Finances et du Budget d’assurer, chacun en ce qui le concerne, l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.