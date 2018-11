Decroix détruit Amadou Ba : "Comme la cigale, vous avez dansé avec l'économie du pays"

"Vous êtes en quasi banqueroute"

Le député du Groupe parlementaire "Liberté et Démocratie" a servi au ministre de l'Economie, du Finances et du Plan la réplique de la plénière de ce dimanche 25 novembre 2018. Lors de sa prise de parole, Amadou Ba a qualifié le débat sur l'endettement du Sénégal d'insensé. Ce qui a certainement irrité Mamadou Diop Decroix, qui l'a assimilé à la cigale de Jean De La Fontaine, dans Les Fables.Selon le leader de Aj/Pads, le régime en place a fait une grande bamboula avec l'argent du trésor. Ce qui explique, selon lui les tensions de trésorerie. "Plutôt que de prendre en exemple la fourmi de Lafontaine, vous avec dansé comme la cigale avec l’économie du pays", a d'abord chargé Décroix. Avant de poursuivre : "Les énormes masses financières qui ont été dégagées, suite à cette tendance baissière durable, dans les conditions d’un endettement assez faible, n’ont pas été recyclées dans le circuit économique. Mais plutôt empochées par l’Etat au détriment des autres agents économiques notamment les entreprises et les ménages. La corruption, tel un cancer est en train de métastaser dans tout le corps du pays. Tant au plan économique, social que politique"."Les hôpitaux de niveau 3 de Kaffrine, de Sédhiou, de Kédougou attendent toujours d’être construits. Pour le cas de Touba, la pose de la première pierre a été faite depuis 2016 et l’argent a été détourné (…) Pendant ce temps, le Prodac est victime du casse du siècle. Des milliards emportés sans qu’aucun démembrement concerné de l’Etat ne bouge. Vos problèmes de trésorerie sont connus, vous ne pouvez plus honorer vos engagements. Vous êtes en quasi banqueroute. Vous ne pouvez pas payer la Senelec, vous ne pouvez pas payer les 130 milliards de la Sar, vous ne pouvez pas payer les enseignants"