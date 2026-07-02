«Nous avons tout perdu dans l'eau»: la capitale du Togo également touchée par des inondations

Un ancien fonctionnaire à la retraite est arrivé dans le quartier d'Awatamé, dans le nord-ouest de de la capitale du Togo, en 1992. Pour lui, tout allait bien jusqu'à récemment. Mais il a dû tout laisser et partir avec sa famille. « De 1992 jusqu'à 2023, nous étions à l'aise. Mais à partir de 2023, c’était inondation sur inondation. Toutes les maisons sont inondées. Plus de 34 hectares sont inondés », explique-t-il au sujet des pluies qui se sont abattues sur la sous-région, ces derniers jours.



Même quartier, même galère pour une couturière. « Ce qui nous arrive, cette année, c'est très grave, lance-t-elle. Nous avons tout perdu dans l'eau. Mes machines de travail sont restées dans l'eau, les pagnes de mes clients également ».



« Nous sommes dans la précarité »

Désemparées et tristes, des sinistrées appellent à l'aide. « Ce matin, il y a des gens qui prenaient leurs bagages et certains tombent dans l'eau, explique l’une d’entre elles. On est dépassé, venez nous sauver. Sinon, la situation est très grave ».



Une autre ajoute : « Il y a plein d'eau. Je ne peux même pas rentrer. Et nous sommes dans la précarité. Nous voulons que le gouvernement fasse un effort pour faire partir l'eau d'ici, pour qu'on retourne vivre décemment chez nous. »



Le gouvernement a annoncé le déclenchement du plan d’organisation de la réponse de sécurité civile qui coordonne l’ensemble des secours lors des catastrophes naturelles. Il appelle les populations à davantage de vigilance.