Défaite de la Roma 3-0 sur tapis vert pour avoir fait 6 changements contre La Spezia

La justice sportive italienne a décidé ce vendredi d'infliger une défaite sur tapis vert par 3 à 0 à l'AS Rome, qui avait fait un changement de trop, six joueurs contre un maximum de cinq, lors de son huitième de finale de Coupe d'Italie contre La Spezia, mardi.



Le délibéré de la justice sportive souligne que la Roma, ayant commis une erreur, perd le match 0-3 sauf si le résultat précédent était encore plus favorable à l'équipe adverse.



Déjà une défaite sur tapis vert en septembre

La Spezia avait battu le club romain en prolongation (4-2 a.p.). Le résultat plus favorable de 3 à 0 a donc été retenu.



En septembre, la justice sportive avait déjà infligé une défaite sur tapis vert par 3 à 0 à l'AS Rome, qui avait fait entrer sur le terrain de l'Hellas Vérone un joueur non enregistré lors de la 1re journée de Serie A.



L’EQUIPE