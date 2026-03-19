Défaut de permis de conduire : le chroniquer Adama Adus Fall déféré au parquet

Dans le cadre d’une opération de sécurisation menée à l’approche de la fête de Korité, des éléments du commissariat de central de Guédiawaye ont arrêté, dans la nuit du jeudi 19 mars 2026, le chroniqueur Adama Adus Fall. Le mis en cause a été déféré, ce jeudi matin, au Tribunal de Pikine Guédiawaye (banlieue de Dakar).



Selon les informations de Guédiawaye Infos, le chroniqueur aurait été interpelé pour défaut de permis de conduire suite à un contrôle au cours duquel le chroniqueur n’aurait pas été en mesure de présenter un permis de conduire en règle.



Pour rappel, Adama Fall avait été condamné, le 02 juin 2025, par le tribunal d’instance de Dakar pour vol de 70.000 Fcfa. Il avait écopé de 2 mois assortis du sursis. Le tribunal avait réservé les intérêts de la partie civile absente à l’audience et a ordonné la restitution du téléphone portable du mis en cause.



A l’origine des faits, le 04 avril dernier, Adama Fall avait reçu via Wave, la somme de 70.000 Fcfa de l’une de ses connaissances Mouhamadou Touré, qui s’était trompée. La partie civile voulait envoyer l’argent à la dame Adama Fall, au lieu du prévenu. Elle a appelé ce dernier après s’être rendue compte de l’erreur, mais le chroniqueur qui avait déjà dépensé l’argent, ne lui avait pas rendu la somme et était resté injoignable. Ce n’est que le 27 mai, quand il avait été convoqué à la Division spéciale de la cybersécurité (Dsc), que Adama Fall avait restitué les sous par Wave.



Devant la barre, il avait nié le vol mais avait reconnu avoir dépensé l’argent et avait demandé pardon à M. Touré qu’il considère comme un frère. La représentante du substitut du procureur avait requis un mois ferme et une amende de 70.000 Fcfa.



