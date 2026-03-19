Korité à Kolda : la fête assombrie par le non-paiement des bourses de sécurité sociale (FRAPH)

À la veille de la fête de la Korité, l’espoir a laissé place à la frustration chez de nombreux bénéficiaires des bourses de sécurité familiale dans la région de Kolda. Alors que le paiement devait démarrer ce jeudi 19 mars sur l’ensemble du territoire national, comme annoncé par la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN), rien n’est encore effectif dans la capitale du Fouladou, a regretté le président de la Fédération Régional des Personnes Handicapées (FRAPH), Boubacar Baldé, joint au téléphone par le correspondant local de PRESSAFRIK



Selon les autorités, plus de 355 000 bénéficiaires devaient percevoir chacun 35 000 francs CFA dans le cadre du Programme national de bourses de sécurité familiale (PNBSF), avec des paiements assurés par la Poste . Une annonce qui avait suscité beaucoup d’attentes, notamment en cette période de forte dépense liée à la Korité.



Sur le terrain, la réalité est tout autre



Dès les premières heures de la matinée, plusieurs ayants droit, dont des personnes vivant avec un handicap, ont fait le déplacement à la poste de Kolda dans l’espoir de percevoir leur allocation. En vain.

« Nous avons appris avec beaucoup de regret qu’aucun fonds destiné au paiement des bourses familiales n’a été envoyé à la poste de Kolda », déplore Boubacar Baldé.



Pour ces populations vulnérables, cette situation est d’autant plus difficile à vivre qu’elle intervient à un moment crucial. La Korité, synonyme de partage et de solidarité, représente aussi une période de fortes charges pour les ménages déjà précaires.



Sur place, la déception est palpable. Certains bénéficiaires disent avoir dépensé leurs derniers moyens pour se rendre à la poste, espérant repartir avec leur dû. D’autres, notamment les personnes handicapées, dénoncent les conditions pénibles de déplacement pour un service finalement indisponible.



En attendant une clarification des autorités compétentes, à Kolda, la Korité risque d’avoir un goût amer pour de nombreuses familles qui comptaient sur cette aide pour célébrer dignement la fête.