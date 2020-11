Déférés au parquet, les "homosexuels" surpris à la Grande Mosquée de Dakar passent aux aveux

On en sait un peu plus sur l’affaire des deux (2) jeunes gays présumés, surpris en pleins ébats sexuels dans l'enceinte de la Grande mosquée de Dakar. Présentés au procureur du Tribunal de grande instance de Dakar mercredi, les mis en cause poursuivis pour acte contre nature dans un lieu de culte, sont passés aux aveux.



Interrogés, ils ont déclaré s’être rencontrés dans les dédales de la gare routière Petersen, où ils ont sympathisé et échangé des civilités, avant d’engager une discussion sur une partie de plaisir.



S. D., âgé de 15 ans, a confié aux enquêteurs qu'il se rendait à la gare routière Lat-Dior où il passe la nuit. Il a été intercepté en cours de route par S. S., plus âgé, qui lui propose d'avoir des rapports sexuels moyennant de l'argent.



« S.S. m'a supplié. Nous avons accédé à la cour de l'enceinte de la Grande mosquée. Un vigile nous a sommés de quitter les lieux. Nous sommes sortis avant de revenir nous installer juste à côté du mur. S. S. m'a déshabillé avant de me pénétrer. Le vigile nous a surpris. J'ai pris la fuite, mais j'ai été rattrapé », a expliqué S.D.



Selon plusieurs journaux apparus ce jeudi, les jeunes pédés présumés ont alors pris les allées du centre-ville. Arrivés au niveau de la Grande Mosquée de Dakar, ils ont trouvé le lieu de culte discret. Ils ont décidé d’enjamber en vitesse les barrières en métal de la clôture des lieux pour s’envoyer en l’air.



Chassés par le gardien du lieu de culte, ils ont disparu un moment des alentours de la Mosquée avant d'y retourner peu de temps après. Ils se cachent dans un endroit et se livrent à leur sale besogne. C’est ainsi que le gardien qui les aperçoit à nouveau, a alerté le commissariat de Rebeuss. Qui surprend aussi les présumés homosexuels en pleine œuvre satanique et les met aux arrêts.