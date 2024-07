Déguerpissement des marchands ambulants : Jean Baptiste Tine répond aux maires

Le ministre de l’Intérieur, le Général Jean Baptiste Tine, a apporté des précisions sur sa circulaire adressée aux autorités administratives et dans laquelle il leur demande de procéder au désencombrement de la voie publique. Selon lui, ledit document n'était pas destiné aux maires.



Lors d’une rencontre à la Primature le 2 juillet 2024 avec les commerçants, les habitants de Colobane et les chefs de quartier, Jean Baptiste Tine a expliqué que sa circulaire du 7 mai 2024 était destinée aux autorités administratives. « Ma circulaire s’adressait aux autorités administratives. Est-ce qu'il y a eu des problèmes au niveau de Rufisque ? Il n'y a pas beaucoup de problèmes à Rufisque parce que le truc était bien encadré. Je pense que vous avez d'autres problèmes à Colobane et tout le monde s'est engouffré dedans. Et ce n'est pas très bien », a-t-il souligné.



Avant d'ajouter : « C'est la première fois que je vois un maire qui n'est pas destinataire d'une circulaire qui dit que c'est le ministre de l'Intérieur qui m'a chargé de le faire. Le ministre de l'Intérieur ne suggère rien aux maires. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des pouvoirs décentralisées et pouvoirs décentralisées ».



Cette déclaration survient après que le Premier ministre Ousmane Sonko a informé ne pas avoir été au courant de ladite circulaire, bien que celle-ci ait été largement diffusée le 7 mai dernier. Pour rappel, depuis quelque temps, les mairies de la capitale dakaroise et le préfet de Dakar procèdent à des déguerpissements des marchands ambulants qui occupent la voie publique. À Colobane, les opérations menées depuis lundi dernier ont délogé des centaines de marchands ambulants.