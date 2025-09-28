Déguerpissements à Dakar : Alioune Tine dénonce un « échec de la décentralisation » et propose le changement de capitale

Le ministre de l'Intérieur, Me Bamba Cissé, a lancé une série d'opérations de déguerpissement dans plusieurs localités de la région de Dakar depuis sa prise de fonction. Des sites comme Soumbédioune, Colobane et le marché Boubess à Guédiawaye ont été concernés par cette initiative visant à libérer les voies publiques et les marchés des occupations anarchiques.



Si une partie de la population salue ces actions, d'autres voix s'élèvent pour les critiquer. C'est le cas d'Alioune Tine, qui a exprimé son opposition sur la plateforme X (anciennement Twitter). Pour lui, le déguerpissement n'est pas une solution durable.



« Déguerpir n'est pas une solution », a-t-il affirmé. « Il faut circuler dans Dakar pour voir que la politique de décentralisation est un échec total. Il faut changer de capitale, faire de chaque capitale régionale des espaces de développement économique et social durable, des espaces de bien-être pour les habitants. Et faire de la planification urbaine. »



Alioune Tine estime que cette problématique dépasse le seul ministère de l'Intérieur. « Ce travail du ministre de l'intérieur, c'est aussi celui des collectivités locales, celui du ministre de l'urbanisme, celui du ministre du travail. Il est temps de véritablement décentraliser le pouvoir et les ressources financières, humaines et matérielles », a-t-il expliqué.



Malgré ces critiques, l'action gouvernementale se poursuit. Le ministre Me Bamba Cissé a supervisé, ce dimanche 28 septembre 2025, une nouvelle opération de déguerpissement des installations irrégulières aux alentours du pont de Keur Massar (banlieue dakaroise). Il était accompagné pour cette intervention par le maire de Keur Massar Nord, Adama Sarr.