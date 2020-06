Déjà deux décès par noyade à la plage Malibu de Guédiawaye: les autorités interpellées pour éviter le pire

Deux (2) jeunes sont morts noyés à la plage Malibu de Guédiawaye, une localité de la banlieue dakaroise. Les victimes étaient âgées de 18 et 19 ans. Les faits ont eu lieu jeudi.



Selon la Rfm qui donne l’information, les deux corps ne sont pas encore retrouvés.



Un club de la localité, engagé dans la lutte contre les noyades sonne l’alerte. « Malgré les mesures prises par le gouvernement pour la lutte contre la Covid-19 en interdisant tous les rassemblements, nous venons d’enregistrer deux cas de noyade. Et pourtant, les vacances ne sont pas encore annoncées », a déclaré Alioune Sène, un des membres dudit Club.



M. Sène de rappeler que « la plage Malibu a enregistré, l’année précédente, 11 cas de décès ». Pour éviter que la même chose se répète cette année, il appelle à des mesures plus strictes de la part des autorités étatiques.