Délocalisation Diambars- USO à Fatick : La Ligue Pro ne veut prendre aucun risque

Le Diambars de Saly va rencontrer ce samedi l’Us Ouakam pour le compte de la 11ème journée de la Ligue 1. La rencontre qui devait se tenir normalement au Stade Mawade Wade de Diambars se tiendra finalement au stade Massène Sène de Fatick pour des raisons de sécurité.

« C’est une mesure préventive. Nous avons pensé que par rapport au contexte il était mieux de délocaliser la rencontre. En attendant de mettre en pratique la médiation pour le rapprochement entre l’Uso et le Stade de Mbour, on a préféré ne prendre aucun risque », a justifié Amsata Fall, le directeur exécutif de Ligue de football professionnel.

Une décision partagée par les deux équipes, car selon les dirigeants des deux clubs il y a aucun problème à la délocalisation du match.



« On a reçu la programmation de la Ligue. Elle a décidé que le match se jouera à Fatick. Ce n’est pas un problème, même si on a commencé à prendre toutes les dispositions sécuritaires pour ce match-là. Nous avions prévus deux contingents de 75 éléments de la gendarmerie pour assurer la sécurité avant, pendant et après le match », a indiqué Alioune Touré manager général de Diambars.



Chez les ouakamois aussi, c’est le même commentaire : « ce n’est pas un problème pour nous », a soutenu Mamadou Diagne Gueye, président de la section de football du club.

Il ajoute : « On est prêt à aller jouer partout. On peut s’organiser pour cela. Ce que nous n’accepterons pas par contre, c’est de devoir jouer cinq (5) matchs en dix (10) jours. On ne le fera pas, parce que ce n’est pas bon pour l’intégrité physique de nos joueurs. C’est inconcevable. Ce sont des êtres humains et ce n’est pas bon pour la suite de leur carrière. Ouakam a été réintégré, il faut que les gens l’acceptent et qu’on travaille à apaiser le climat pour le bien football ».



L’Us Ouakam risque d’avoir un programme trop chargé avant de rattraper les neuf (9) journées de retard. Ainsi, elle joue le match retard de la deuxième journée ce mercredi contre Génération-Foot à Deni Biram Ndao à partir de 16h.