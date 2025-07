Demande d'extradition: l'audience de Dora Gaye à Paris renvoyée au 3 septembre

Zakiroulah Sow devra prendre son mal en patience. Quant au juge d’instruction en charge du dossier, il lui faudra poursuivre l’instruction sans compter sur la présence de Doro Gaye. L’homme d’affaires n’a toujours pas fait ses valises, et ne semble pas pressé de fouler le tarmac de l’aéroport international Blaise Diagne de Diass.



Du côté des autorités judiciaires françaises, rien ne presse non plus. En effet, l’audience relative à la demande d’extradition de Doro Gaye, initialement prévue le 9 juillet dernier, a une nouvelle fois été reportée. Elle est désormais reprogrammée pour le 3 septembre prochain, selon nos confrères du journal Les Echos.



Ce report fait suite à une demande du parquet général de Paris, qui souhaite obtenir des informations complémentaires de la part des autorités sénégalaises avant de statuer. Ces éléments sont jugés nécessaires à la prise de décision, et le juge a accédé à cette requête.



En attendant une réponse formelle des autorités sénégalaises à cette demande, Doro Gaye continue de circuler librement à Paris — et même ailleurs en Europe.



Pour rappel, l’homme d’affaires a été inculpé et placé sous mandat de dépôt à la suite d’une plainte déposée par Zakiroulah Sow. Ce dernier l’accuse de l’avoir escroqué à hauteur de 1,2 milliard de francs CFA, dans le cadre d’une promesse de vente portant sur un terrain situé sur le site de l’ancien aéroport de Dakar-Yoff.



Doro Gaye avait bénéficié d’une libération sous contrôle judiciaire, après la signature d’un protocole d’accord dans lequel il s’engageait à indemniser la partie civile. Mais une fois libéré, il a quitté le Sénégal pour la France — à la grande surprise, semble-t-il, du juge d’instruction. Ce dernier a alors introduit une demande d’extradition.



Mais rien n’est encore joué. L’extradition n’est pas automatique : elle doit être autorisée par un juge de la cour d’appel de Paris. D’ici là, Doro Gaye reste libre de ses mouvements.