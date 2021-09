Démantèlement d'un gang au Magal: 10 malfrats tombent avec 26 téléphones volés et une pompe asphyxiante

Une bande de 10 malfaiteurs s'activant dans le vol à l'arraché a été démantelée le jour du Magal par la police, rapporte « Le Quotidien ».

Les policiers avaient repéré dans la foule, 3 individus qui tentaient de distraire leurs victimes pour voler les objets à leur possession. J.Diatta, A.Ndiaye et B.Guèye ont été arrêtés en possession de 04 téléphones portables volés ainsi que d'une pompe asphyxiante.



Amenés au commissariat de Touba, ils ont été entendus sur un procès-verbal. Passant aux aveux, le trio a dénoncé les autres membres de leur gang. Selon les malfaiteurs, leur mode opératoire consistait à bousculer certains pèlerins dans la foule pour arracher leurs biens.



Escortés, J.Diatta, A.Ndiaye et B.Guèye ont conduit par les forces de l’ordre à leur refuge au quartier Madyana. Par ailleurs, deux autres membres de leur gang J.B. Ba et L.Touré, ont été surpris en train d'agresser une dame. Interpellés sur le coup, un téléphone portable et une chaîne de couleur jaune ont été trouvés sur eux.



Arrivés dans le bâtiment inachevé, les policiers ont également arrêté les 5 autres membres de la bande. Une perquisition effectuée sur place a permis de découvrir 21 téléphones portables. Au total, 26 appareils cellulaires ont été saisis sur les 10 membres du gang visés pour association de malfaiteurs, vol commis la nuit avec usage d'arme.



Déférés hier mercredi au parquet de Mbacké, cinq parmi eux, se sont évadés de la cave relate le journal.