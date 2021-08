Démantèlement des CTE : le ministère de la Santé porte plainte contre Dr Babacar Niang

Les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont finalement réagi sur l’affaire du docteur Babacar Niang, médecin-chef de Suma Assistance, qui selon les informations « aurait vendu du matériel médical du public aux structures sanitaires du privé ».



D’après « Emedia », « une plainte pour propos diffamatoires, de nature à porter le discrédit sur les efforts déployés dans le cadre de la lutte contre la pandémie au Sénégal » a été déposée sur la table du Procureur de la République.



Le docteur Babacar Niang, sur le plateau du Jury du Dimanche, a affirmé que « des officines se ruent spécialement dans le recel de matériel médical appartenant au service public et le matériel mis à la disposition des Centres de traitement des épidémies (CTE) pour la prise en charge des malades de Covid 19 est particulièrement concerné ».



Selon les dires du médecin-chef de Suma Assistance « la maison Keur Serigne bi et d’autres revendeurs, sortent tout le matériel que tu veux », disait-il, lors de l’émission. « Un fait anormal », dénonce l’opinion.