Demi-finale aller LDC: Boulaye Dia défie Sadio Mané ce mercredi

Sadio Mané et Boulaye Dia vont s’opposer pour la première fois en club, en demi-finale aller de Ligue des champions à Anfield. Assuré d’être titulaire, contrairement à son compatriote de Villarreal qui revient de blessure, Sadio Mané veut s’illustrer comme d’habitude.

Dopé par une CAN remportée au mois de février dernier au Cameroun, l’attaquant de Liverpool est de plus en plus performant sur le terrain.



Sadio cherche un but pour dépasser CR7

Si le club de la Mersey est aujourd’hui en demi-finale de la Ligue des champions, c’est en partie grâce à son attaquant sénégalais. Liverpool, qui rêve d’un nouveau sacre dans la compétition, doit frapper fort à domicile, ce soir (19h00 GMT) face à Villarreal.



Pour ce faire, les Reds pourront une nouvelle fois compter sur Sadio Mané (13 buts) qui cherche une réalisation pour détrôner Cristiano Ronaldo au classement des meilleurs buteurs de la phase élimination directe de la Ligue des champions depuis 2018.

Pour sa première en C1 lors de la saison 2017-2018, le finaliste de la compétition d’alors avait terminé l’exercice avec 10 buts, dont 7 à partir des 8èmes de finale. La saison suivante, ses trois réalisations lors de la phase à élimination directe ont permis à Liverpool de se hisser pour la première fois depuis 2005 sur le toit de l’Europe.



Tombeur de la Juventus en 8èmes et du Bayern Munich en quarts, Villarreal de Boulaye Dia veut créer l’exploit. Eloigné des terrains ces derniers temps pour cause de blessure musculaire, l’attaquant sénégalais du Sous-marin jaune veut voler la vedette à son compatriote Sadio Mané et ouvrir enfin son compteur.