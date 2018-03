Démission d'Ibrahima Hamidou Dème: un message à forte consonance politique ?

Quelle que soit la formule employée, le désormais ex-magistrat, Ibrahima Hamidou Dème, compte jouer sa partition dans l’avenir du Sénégal. En effet, le juge Dème, qui a posé un acte fort lundi, avec sa démission dont les raisons ont été rendues publiques dans une lettre ouverte, a exprimé son désir de jouer pleinement son rôle pour l’éveil des consciences afin de purger le Sénégal des «politiciens professionnels». Avec des termes biens choisis, laissant planer le flou sur ses ambitions, il a clairement spécifié sa détermination à influer sur les mentalités de demain.



Dès lors, différentes questions germent dans les esprits : «Comment compte-t-il s’y prendre ? Quand va-t-il poser les jalons de la lutte? Contre qui va-t-il combattre ? Sur qui compte-t-il pour gagner ce combat ? » Ce sont autant d’équations qui se dressent entre dénoncer, et agir.



Mais déjà, M. Dème semble avoir annoncé la couleur. En effet, avec un contenu manifeste (ses convictions qui ont motivé son départ de la magistrature, sa croyance en une injustice qui gangrène la bonne marche de la justice…), il a délivré un Discours politique qui fait référence à la nécessité de prendre des positions radicales, et de purger l’environnement politique de toutes ses tares.



C’est ainsi qu’il a martelé dans sa lettre ouverte : «Mais au-delà de la justice, c’est tout le pays qui est en détresse». Avant de déclarer plus loin : «La plus grave crise qui frappe actuellement notre société est une crise morale. Nos valeurs cardinales de dignité, d’honneur, de probité et de loyauté sont presque abandonnées au détriment du reniement, du non-respect de la parole donnée, de la trahison, du mensonge etc. qui sont cultivés par les plus hautes autorités et ce, dans la plus grande indifférence».



Après avoir soulevé les tares de la politique qui sévissent au Sénégal depuis une éternité, l’ancien magistrat a appelé ses compatriotes à l’action. Mais en tant qu’ancienne personnalité chargée de faire respecter la loi, M. Dème ne peut pas emprunter une voie autre que celle légale dans son combat pour un Sénégal «meilleur».



N'empêche, dans un contenu que les spécialistes de de l’analyse du discours politique pourraient juger de latent, Mr Dème, sans pour autant indiquer par quel moyen, a lancé cet appel à ses concitoyens : «Sortons de nos égoïsmes, pensons moins à conserver le confort de nos situations et remplissons plutôt nos devoirs vis-à-vis de notre pays qui nous a tout donné et que nous ne devons pas léguer, exsangue à nos enfants. Sortons de nos hésitations, vainquons nos hésitations, vainquons nos peurs pour affronter avec courage les défis d’un Sénégal nouveau…»



Avant de conclure : «L’avenir du Sénégal nous concerne tous, c’est donc à nous de le construire. Soyons persuadés que nous méritons mieux que notre médiocre sort. Nous devons impérativement reprendre notre destin en main en étant convaincu que notre patriotisme vaincra sans doute les calculs et manœuvres des politiciens professionnels».