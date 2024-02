Denis Ndour de la LDSH sur l'amnistie : « un député responsable ne devrait jamais voter une telle loi »

La Ligue Sénégalaise des droits de l’homme (LSDH) s’oppose à la loi d’amnistie pour les évènements politiques qui ont secoué le pays depuis 2021. Pour cette organisation de défense des droits de l’homme, c’est une manière d’encourager l’impunité. Elle appelle les députés à ne pas voter ce projet de loi.



« Si c’est pour réconcilier, l’esprit de pardon, on n’est pas contre. Mais cette loi-là qu’on doit voter, vu la motivation première, nous sommes foncièrement contre parce que ça ne fera que développer l’impunité. En tant qu’acteurs des droits humains, nous avons toujours combattu l’impunité. Il y a plusieurs morts. Si on prend les familles de ces victimes-là, je pense qu’un député responsable ne devrait jamais voter une telle loi », a déclaré sur RFM, Denis Ndour.



Selon le vice-président de la LSDH, si le « Président Macky Sall veut faire sortir les leaders politiques comme Ousmane Sonko, il a d’autres voies et moyens pour le faire et ne pas s’appuyer sur une loi d’amnistie qui va effacer des faits alors que ces faites ont marqué l’histoire de notre pays ».