Dénomination de l'Agence de la CSS: ce joyau porte désormais le nom de feu Mansour Kama

Le Conseil d’Administration de la Caisse de Sécurité Sociale a annoncé la dénomination de deux de ses agences en hommage à Mansour Kama ancien Président de la CNES et Mademba Sock deux figures éminentes du monde du travail arrachées à notre affection. Ils sont considérés comme les défenseurs de l’entreprise sénégalaise. Ce sont les pionniers de ce qu’on appelle « le patriotisme économique », de l'avis du président du Conseil d'administration de la Caisse de sécurité sociale, Elimane Diouf.



« En tant que tutelle de la CSS, au-delà de la solennité, c’est la reconnaissance que ses institutions montrent à l’endroit des personnalités qui ont marqué le monde syndical et aussi le secteur privé. Je veux parler de feu Mademba Sock et Mansour Kama. Ils ont toujours impacté l’environnement dans lequel ils se trouvaient », a déclaré Abass Fall ministre du travail, de l’Emploi et des Relations avec les institutions.



Pour Elimane Diouf, le choix de ces hommes est dû du fait qu’ils se sont illustrés brillamment par leur contribution au développement social et économique du pays.



« M. Kama qui fut parmi les premiers Sénégalais à avoir créé une confédération des employeurs typiquement sénégalais. Il a contribué à défendre l’entreprise sénégalaise. Ce qu’on appelle aussi le patriotisme économique. Ce qu’on appelle à défendre les Sénégalais pour qu’ils puissent avoir une part de marché à côté des grandes firmes internationales. Il a joué un rôle très important dans les assises nationales. Il a joué également un rôle social… Il peut être un exemple pour cette jeunesse avide de pouvoir entreprendre. Cette jeunesse pourra s’inspirer de ce qu’il a fait pour notre pays aille dans le rang des pays développé », a soutenu Elimane Diouf.



Prenant la parole, Adama Lam, Président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) de soutenir : « L’histoire nous apprend que les bonnes actions ne se perdent jamais. Et aujourd’hui quand nous quitterons cette salle, nous dédierons une autre agence à la mémoire de Mademba Sock. Mansour Cama était un visionnaire qui a beaucoup anticipé dans les domaines économique, sociaux, culturels. Et j’en citerais son implication dans l’association Ndef Leng qui montre son attachement à son terroir, sa culture ».



Le secrétaire général de la CSS ne dira pas le contraire. Prenant la parole, Mme Odette Tine avance que le Feu Mansour CAMA, n’était pas seulement un dirigeant influant, il était « un visionnaire, un bâtisseur et un modèle de dévouement ». Son action au sein de la confédération nationale des employeurs du Sénégal, dit-elle, « a marqué une époque et poser des fondations solides pour les générations futures ».



Le baptême de l'Agence de la VDN a été également l’occasion pour Mme Odette Tine d’annoncer l'opportunité que cela représente pour eux de réfléchir à l’avenir de la sécurité sociale au Sénégal.

« Notre système de sécurité sociale doit s’adapter pour rester inclusif. Cela signifie renforcer la couverture sociale, pour toucher les populations les plus vulnérables et répondre aux besoins émergents. Moderniser nos outils et nos méthodes, en intégrant les technologies numériques et simplifier les démarches et rapprocher les services des citoyens, favoriser la solidarité intergénérationnelle », dit-elle.



Abdoul Aziz Ndao, cousin de Mansour Kama, et membre de la CNES a lui salué cette reconnaissance vis-à-vis de l’homme qui selon lui a « beaucoup fait pour le Sénégal, pour le monde entier ». Avant de rappeler que « Mansour Cama est parti en 2020, un dimanche. La nouvelle de son décès avait éclaté comme une bombe».