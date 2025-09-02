Dépenses publiques 2024 : l’éducation en tête avec 589 milliards FCFA

Selon le Rapport d’Analyse budgétaire 2024, les dépenses publiques sectorielles du Sénégal ont atteint 2 671,5 milliards FCFA, traduisant la priorité donnée à certains secteurs stratégiques. L’éducation arrive en tête avec 589 milliards FCFA, soit 22,1 % des dépenses sectorielles, confirmant son statut de pilier central dans les politiques publiques. Le secteur de la santé suit avec 354 milliards FCFA (13,2 %), témoignant d’un effort soutenu pour améliorer l’accès aux soins dans un contexte de défis sanitaires persistants.





Les infrastructures occupent une place majeure avec 390 milliards FCFA, dont 256 milliards pour les routes et autoroutes et 97 milliards pour l’énergie, soulignant l’importance accordée à la mobilité et à la fourniture d’électricité.





Par ailleurs, le rapport note que le secteur de la gouvernance, sécurité et défense a absorbé 448 milliards FCFA, soit 16,8 % des dépenses sectorielles, reflétant la volonté des autorités de renforcer la stabilité et la sécurité intérieure. Enfin, les filets sociaux et programmes de soutien aux ménages ont bénéficié de 102 milliards FCFA, traduisant un effort de l’État pour atténuer la vulnérabilité des populations face à la hausse du coût de la vie.





Le rapport conclut que cette répartition traduit « un arbitrage en faveur du capital humain et des infrastructures productives », tout en mettant en garde contre la nécessité d’optimiser l’efficacité de la dépense publique afin d’obtenir des résultats tangibles pour les citoyens.

