Dépollution contestée à Thiaroye : un gendarme blessé et quatre arrestations

La journée de samedi dernier a été particulièrement tendue à Thiaroye-sur-Mer, où des habitants sont descendus dans la rue pour protester contre le projet de dépollution de la baie de Hann. Les manifestants dénoncent la poursuite des travaux sans une restructuration préalable de leur commune, et réclament notamment le remblaiement des zones creusées, alors que l’hivernage s’installe.



Face à la mobilisation, les forces de l’ordre sont rapidement intervenues, déclenchant des heurts avec les populations. Ces affrontements ont fait un blessé du côté des gendarmes et conduit à l’arrestation de quatre personnes, actuellement détenues à la brigade de gendarmerie de Thiaroye, rapporte WalfQuotidien.



Le climat reste tendu dans la localité, où la population s’oppose fermement à toute exécution du projet en l’état actuel. Thiaroye-sur-Mer et les abords de la Route nationale 1 sont désormais placés sous surveillance renforcée par la gendarmerie, afin de prévenir tout nouvel incident.