Dépôt de sa caution à la CDC: Abdoulaye Baldé passe à l'acte et invite ses militants à la mobilisation

Le président du l'Union des centristes du Sénégal (Ucs), Abdoulaye Baldé est passé à l'acte. Après avoir claqué la porte de la coalition au pouvoir, il a déposé sa caution ce jeudi à la Caisse de dépôt et de consignation pour les élections locales de janvier 2022.



« Ce jeudi 28 octobre 2021, une délégation de l'UCS composée de Mamadou DIONE (mandataire national), Samba BALDÉ (trésorier général) et Aziz Thiaw (Responsable et cadre UCS à Ouakam), a procédé au dépôt de la caution de l'UCS pour les élections locales du 23 janvier 2022», a posté Baldé sur sa page Facebook.



Il a appelé l'ensemble des adhérentes et adhérents du parti à se « mobiliser comme un seul homme pour une victoire éclatante de la coalition qu'ils travaillent déjà à mettre en place sur toute l'étendue du territoire national».



Abdoulaye Baldé, actuel maire de Ziguinchor, au sud du Sénégal, et ex-allié de Macky Sall, a quitté la coalition au pouvoir après que le chef de l'État ait porté son choix sur Benoît Sambou, cadre de son parti pour diriger la liste de la coalition dans la commune de Ziguinchor.