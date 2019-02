Depuis Koungheul, Idrissa Seck se réjouit du soutien de Khalifa Sall

Depuis Koungheul, où il est arrivé ce vendredi à 20h, Idrissa Seck, candidat à l'élection présidentielle du Sénégal s'est réjoui du soutien de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, emprisonné depuis mars 2017.

"Votre mobilisation me fait croire que vous n'êtes pas prêts à le laisser aller au deuxième tour. Comme si dès le premier tour il va partir", a déclaré M. Seck, qui s'est réjoui de l'arrivée dans sa coalition de Khalifa Sall. L'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, également radié de l'Assemblée nationale, a annoncé ce vendredi qu'il va soutenir Idrissa Seck.



Certains de ses proches dont Barthélémy Dias vont commencer la campagne, alors que Bamba Fall a préféré garder le fou au tour de sa décision. A propos de ce soutien de plus, Idrissa Seck a affirmé que "le désir de changement du Sénégal se construit et se consolide de jour en jour". Il a également salué la présence de militants du Parti pour l'Unité et de Rassemblement (PUR).