Dernier Conseil des ministres de Macky I: Le PM et son équipe félicités et invités à bien organiser la prestation de serment et...

Le chef de l'Etat a présidé ce mercredi le dernier Conseil des ministres de son premier mandat. Il a ainsi félicité le Premier Ministre et l'ensemble des ministres pour "leur engagement républicain et le travail remarquable accompli durant ces sept (7) années".

Le Président Macky Sall a tenu à rappeler que "c’est grâce à l’action quotidienne des différents gouvernements et des ministres et de l’ensemble de leurs collaborateurs que les sénégalais ont sanctionné positivement son bilan et lui ont renouvelé leur confiance. A cet égard, le Chef de l’Etat magnifie particulièrement l’engagement et l’abnégation de ce dernier Gouvernement qui a parachevé ses ambitions du premier mandat, avec à sa tête le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah DIONNE".



Le Gouvernement de Dionne va organiser la cérémonie de prestation de serment

Il n'y a pas eu de démission du Premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dionne et de son équipe, comme annoncés par certains médias. Le chef de l'Etat a Poursuivant sa communication autour la prestation de serment prévue le 02 avril 2019 au Centre des Expositions de Diamniadio, le Président de

l'Etat a d'ailleurs invité Dionne et ses hommes "à prendre toutes les dispositions pratiques adéquates en vue du bon déroulement de la cérémonie d’investiture et saisit cette occasion".



Le président de la République a également demandé au Gouvernement de Dionne "de prendre toutes les mesures idoines, en rapport avec les autorités administratives déconcentrées, les collectivités territoriales, et les forces de défense et de sécurité, pour une parfaite organisation des prises d'armes et des défilés civils et militaires sur l'ensemble du territoire national".

Toujours dans le cadre de la célébration de l'indépendance du Sénégal, "le Chef de l’Etat informe qu’une prise d'armes suivie d’un Grand défilé sera organisée sous sa présidence, sur le Boulevard du Général De GAULLE à Dakar"



Enfin, abordant la bonne organisation de la 139 ème édition de l’Appel de Seydina LimamouLaye et de la 78 ème édition du DAAKA de Médina Gounass, le Président de la République demande au Gouvernement de mettre en œuvre toutes les mesures d'ordre sécuritaire, sanitaire et logistique, notamment hydraulique, nécessaires au bon déroulement de ces importantes manifestations religieuses respectivement les 5 et 6 avril 2019 à Yoff et du 06 avril au 15 avril 2019 sur le site habituel réhabilité et sécurisé de la retraite spirituelle de Médina Gounass.

En outre, le Président de la République demande au Gouvernement de veiller à l'encadrement et au soutien à l'organisation des célébrations du Magal de Porokhane et du Kazzu Rajab.