Dernière adresse à la Nation: Macky a ouvert son discours sur les événements tragiques de juin

Le Président Macky Sall a fait ce 31 décembre 2023 sa dernière adresse à la Nation. Il a ouvert son discours sur les événements tragiques et sanglantes de juin 2023 après la condamnation par la Chambre criminelle de Dakar du chef de l’opposition sénégalaise, Ousmane Sonko, à deux ans de prison pour Corruption de la jeunesse, dans l’affaire Sweet Beauté.



« Ce soir, je vous ferai en même temps mes adieux, puisque c’est le dernier message solennel de fin d’année que je vous adresse. En communion avec vous, mes pensées vont d’abord vers nos regrettés disparus. Je prie pour qu’ils reposent en paix, et souhaite prompt rétablissement à nos malades », a-t-il indiqué.



Avant d’enchaîner: « Cette année, notre pays a connu de graves violences, ayant causé des morts et des blessés, la destruction de biens publics et privés, dont des lieux de culte, des consulats et ambassades, des établissements scolaires et universitaires ; en plus d’une cyber attaque contre des sites stratégiques de l’Etat et de services vitaux, tels que l’eau et l’électricité, et un attentat mortel au cocktail Molotov contre un bus ».



Macky Sall ferme cette page de son discours en affirmant: « Mais l’Etat a tenu bon, la justice suit son cours et nous gardons le cap dans l’œuvre de construction nationale et de développement économique et social ».



Pour rappel, des dizaines de jeunes sénégalais ont été tués lors des manifestations de juin. Jusqu’ici, aucune enquête n’a été ouverte pour déterminer les circonstances de leurs décès.