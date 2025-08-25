Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Dernière minute : Abass Fall élu nouveau maire de Dakar

La mairie de Dakar a un nouveau maire. Il s'agit de Abass Fall, élu ce lundi à l'issue de la session extraordinaire.



Dernière minute : Abass Fall élu nouveau maire de Dakar
Abass Fall, ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, a été élu ce lundi, maire de Dakar avec 49 voix, contre 30 pour Ngoné Mbengue, candidate de Taxawu Senegal de Khalifa Sall qui assurait l'intérim après la révocation de Barthélémy Dias. 

Le candidat Daouda Guèye a obtenu 8 voix et une voix pour Mouhammed Massamba Sèye. Les 88 votants ont tous valablement exprimé leur suffrage. 

Après le dépouillement, le préfet de Dakar a aussitôt installé le vainqueur dans ses nouvelles fonctions de maire de la capitale. 
 
Autres articles

Aminata Diouf

Lundi 25 Août 2025 - 14:07


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter