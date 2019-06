Dernière minute - Le procureur de la République requiert un an de prison ferme contre Abdoul Mbaye

Abdoul Mbaye risque la prison. Le Procureur général de la Cour d’appel de Dakar a dressé un réquisitoire de feu contre l’ancien Premier ministre dans le procès l’opposant à son ex épouse, Aminata Diack. Le maître des poursuites Babacar Sadikh Niang a requis un an ferme contre l’ancien Premier ministre.



Et pour ce qui est de son complice Adama Thiam l'officier d'État civil le maître des poursuites demande la relaxe. Car selon lui Thiam a agi sous le contrôle de ses supérieurs.



Le procès en appel de Abdoul Mbaye, pour faux et usage de faux et tentative d’escroquerie s’est ouvert, ce mardi, à la Cour d’appel de Dakar.