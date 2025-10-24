Dernière minute : Pape Malick Ndour placé en garde à vue

L’ancien ministre sous Macky Sall et membre de l’Alliance pour la République (APR), Pape Malick Ndour, a été placé en garde à vue. Convoqué ce vendredi à la Section de Recherches de Colobane, il a été entendu plusieurs heures par les enquêteurs avant que la mesure de garde à vue ne soit décidée, selon des sources proches du dossier.



Les raisons officielles de cette procédure n’ont pas encore été rendues publiques, mais elle serait liée à ses récentes déclarations publiques lors d’une manifestation politique.