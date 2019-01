Dernière phase éliminatoire Mondial Basket : le Sénégal renonce à l’organisation

La FIBA Afrique a annoncé mardi que le Sénégal allait accueillir la dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde masculin, prévu du 22 au 24 février et c’était sans se soucier de la tenue de l’élection présidentielle du Sénégal prévue également le 24 février 2019. ce jeudi, la Fédération sénégalaise de Basket annonce avoir renoncer à l’organisation de ces éliminatoires.



La cellule de communication de la FSBB a confirmé l’information dans un communiqué. « En raison de la tenue de l’élection présidentielle du 24 février 2019, la FSBB a demandé à la FIBA de la décharger de l’organisation de la sixième fenêtre des éliminatoires de la coupe du monde masculin, prévue en cette période. »



La FSBB remercie la FIBA de sa confiance et promet aux férus du basket que le Sénégal mettra tout en œuvre pour obtenir soit l’organisation de l’Afro basket Féminin ou masculin à Dakar Aréna qui se tiendront respectivement en 2019 et 2021 en rapport avec notre autorité, lit-on dans le communiqué.