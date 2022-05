Dernières infos Mercato: Neymar déclare qu’il veut rester au PSG, Boavista mal barré

Dans des propos tenus au micro de Oh my goal, rapportés par RMC Sport, Neymar évoque les rumeurs évoquant un possible départ du PSG cet été: "De mon côté, je veux rester (au PSG). Personne ne m'a rien dit mais de mon côté, je veux rester."



Boavista interdit de recrutement dans le cadre du conflit avec Adil Rami

Selon nos informations, la FIFA a notifié ce mercredi le club de Boavista, club de la galaxie de Gerard Lopez, de son interdiction de recrutement à partir d'aujourd'hui jusqu'au réglement complet des sommes dues à Adil Rami.



La fédération portugaise a aussi été notifiée de cette interdiction, indique RMC Sport.