Dernières minutes : Madiambal Diagne libre après son audition à Paris mais sous contrôle judiciaire

Madiambal Diagne serait désormais libre après son audition par les autorités françaises, selon plusieurs sources. Toutefois il a été placé sous contrôle judiciaire. Le patron de presse, poursuivi au Sénégal pour plusieurs délits financiers, avait été arrêté ce mardi 21 octobre en France, où il s’était réfugié malgré une interdiction de quitter le territoire sénégalais.



L’information de son interpellation a été confirmée par son avocat, Me William Bourdon, qui a précisé que son client a été entendu dans le cadre d’un mandat d’arrêt international émis par la justice sénégalaise le 26 septembre dernier. Ce mandat s’inscrit dans une enquête portant sur des rétrocommissions présuméesestimées à plusieurs milliards de Francs CFA.



Madiambal Diagne aurait quitté clandestinement le pays, via la Gambie, pour rejoindre la France, échappant ainsi aux mesures de contrôle judiciaire dont il faisait l’objet.