Déroulement des Législatives: le Président Diomaye félicite le peuple sénégalais pour sa « mobilisation et sa maturité démocratique »

Le Président Bassirou Diomaye Faye a salué le déroulement des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Lors du Conseil des ministres ce mercredi, il a félicité le peuple sénégalais pour sa « mobilisation et sa maturité démocratique lors du scrutin pour l’élection des députés de la quinzième législature, tenu dans le calme et la sérénité ».



Il a également félicité le Gouvernement, notamment le Premier ministre, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le ministre des Finances et du Budget, les autorités administratives déconcentrées (Gouverneurs, Préfets et Sous- préfets), la Direction générale des Elections, les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal, la Commission électorale nationale Autonome (CENA), le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) et l’ensemble des Forces de Défense et de Sécurité pour l’organisation professionnelle et transparente des élections législatives anticipées sur le territoire national et à l’étranger.



Le Président Diomaye a adressé ses chaleureuses félicitations à Ousmane Sonko, Premier ministre et président du parti Pastef pour son « engagement personnel et son leadership qui ont permis au parti qu’il dirige d’avoir la majorité absolue à l’Assemblée nationale ».