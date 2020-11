Derrière la victoire de Joe Biden, un Parti démocrate divisé sur sa ligne

Les démocrates espéraient une vague bleue pour conforter leur emprise sur la Chambre des représentants et prendre le contrôle du Sénat. Mais la soirée du 3 novembre a rapidement douché leurs attentes : avec une égalité parfaite entre sénateurs démocrates et républicains et deux élections spéciales à venir en Géorgie, le Sénat a peu de chances de basculer, tandis que le Grand Old Party (GOP) est parvenu à récupérer certains sièges à la Chambre des représentants, y fragilisant la majorité démocrate.



Les accusations n’ont pas tardé à être lancées. Pour de nombreux responsables démocrates, les coupables sont tout trouvés : les élus soutenant les idées les plus marquées à gauche, à l’image de la représentante de New York Alexandria Ocasio-Cortez, ont fait perdre de nombreuses voix au parti.



Lors d’une conférence téléphonique se tenant deux jours après les élections, les élus démocrates ont vidé leur sac : la représentante de la Floride, Debbie Mucarsel-Powell, et le représentant du Texas, Marc Veasy, notamment, se sont plaints, selon CNN, des attaques des candidats républicains les faisant passer pour des candidats "socialistes". La première a été battue par son opposant républicain, le second est parvenu à sauver son siège.