Des bébés tués dans l'incendie d'un hôpital en Algérie

Huit bébés ont été tués suite à un incendie qui a ravagé un hôpital dans l'est de l'Algérie.



L'information a rapporté la chaîne de télévision Channel 3.



L'incendie qui s'est déclenché dans l'hôpital Bachir Bennacer à El Oued a été maîtrisé vers 04 : 00 heure locale (03 : 00 GMT), précise le média.



Le Premier ministre Noureddine Bedoui avait ordonné une enquête "urgente" sur l'incendie et avait mandaté le ministre de la Santé de se rendre dans l'hôpital sinistré.



Au total, 11 bébés et 107 femmes ont été secourus lors de cet incendie qui a ravagé l'hôpital a précisé à l'AFP un porte-parole des services d'urgence.



Près de 30 membres du personnel ont également été secourus, a déclaré le capitaine Nassim Bernaoui à l'AFP.



"Malheureusement, nous regrettons la mort de huit bébés, certains brûlés et d'autres inhalés par la fumée, a-t-il ajouté.