Des cadres et jeunes de l’Apr contestent la nomination de Moussa Sy, PCA du port de Dakar

Des cadres et des jeunes de l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir) sont dans tous leurs états. Ils ont fait état de leurs frustrations suite à la nomination de Moussa Sy, comme Président du conseil d’administration (Pca) du Port autonome de Dakar.



Selon le journal L’As qui révèle, ces cadres et jeunes sont très remontés contre la nomination du maire des Parcelles Assainies qui avait quitté Khalifa Sall, lors de l’élection présidentielle pour rejoindre le parti au pouvoir. Ils indexent le chef de l’Etat et patron de l’Apr.



Mercredi, lors de la traditionnelle réunion du Conseil des ministres, le maire de la commune des Parcelles Assainies, Moussa Sy, a été nommé Président du conseil d’administration (Pca) du Port autonome de Dakar. Il remplace Amadou Ka.