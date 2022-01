Des cas de grippe aviaire détectés au Burkina Faso

Le Centre, le Centre-Nord, le Centre-Sud, le Centre-Ouest, le Nord, les Cascades et la Boucle du Mouhoun figurent parmi les régions touchées par l'épidémie de grippe aviaire. Les services vétérinaires ont constaté une forte mortalité au sein des sites d’élevage depuis la fin du mois de décembre.

« Dans les sites où la présence de la maladie est confirmée par les services vétérinaires ou de la santé, il est procédé au recensement de la volaille, à l'abattage, à l'incinération et à l'enfouissement des volailles et d'autres oiseaux morts », souligne Moussa Kaboré, ministre des Ressources animales et halieutiques. Selon les analyses effectuées par le laboratoire national de l’élevage, c’est « la souche hautement pathogène H5N1 de l’influenza aviaire » qui sévit actuellement, précise le ministre.

Face à la progression de l'épizootie, un plan de riposte a été mis en place. Il comporte la surveillance des sites de rassemblement des oiseaux sauvages et la capture d'oiseaux malades ou blessés, à des fins de prélèvements biologiques pour des analyses de laboratoire, indique encore Moussa Kaboré.

Le ministre de la Santé, le professeur Charlemagne Ouedraogo, rassure : il n'y a pas de cas d'infection de la maladie chez les humains au Burkina. Il invite cependant la population au strict respect des règles d’hygiènes.

Près de 500 000 volailles ont été tuées et 1,3 million d'œufs ont été perdus depuis fin décembre en raison d'une épidémie de grippe aviaire au Burkina Faso. Quarante-deux foyers d'élevage, répartis dans sept régions du pays, ont été recensés.