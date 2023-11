Des centaines d'usines de confection textile à l'arrêt au Bangladesh

Selon la police, au moins 300 usines ont fermé au Bangladesh depuis qu'a éclaté le mouvement ouvrier pour de meilleurs salaires il y a une semaine. La présidente de la Fédération des travailleurs de l'industrie et de l'habillement, Kalpona Akter, parle quant à elle d'environ 600 fermetures. Certaines d'entre elles fournissent de grandes marques ou des distributeurs occidentaux tels que « Gap, Walmart, H&M, Zara, (le groupe) Inditex (dont Zara fait partie, ndlr), Bestseller, Levi's, Marks and Spencer, Primark et Aldi », a affirmé la responsable syndicale.



Deux importants fabricants, HaMeem et Sterling, qui voulaient rouvrir leurs usines, ont déclaré ce vendredi « jour de congé et ont renvoyé chez eux leurs 25 000 employés », alors que 3 000 autres ouvriers en grève voulaient bloquer les établissements, a rapporté à l'AFP un inspecteur de police ayant requis l'anonymat. D'après Kalpona Akter, plusieurs dizaines d'usines ont été saccagées ces derniers jours par des grévistes. La police indique qu'au moins deux ouvriers ont été tués et des dizaines blessés dans la répression du mouvement par les forces de l'ordre. Les manifestations se sont poursuivies ce vendredi.



Le textile est une industrie clé du Bangladesh, deuxième exportateur mondial de vêtements derrière la Chine. Ses 3 500 usines employant quatre millions de travailleurs, majoritairement des femmes, représentent 85% des 55 milliards de dollars d'exportations annuelles de ce pays pauvre d'Asie du Sud.



Les ouvriers en colère demandent un quasi triplement du salaire mensuel minimum, de 8 300 takas (70 euros) à 23 000 takas (190 euros), pour faire face à la forte augmentation du coût de la vie et subvenir aux besoins de leurs familles. L'Association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh, représentant les propriétaires d'usines, ne propose que 25% d'augmentation.



La police a prévu de déployer samedi 3 000 policiers pour permettre la réouverture des usines à Gazipur, ville industrielle en banlieue de Dacca où les manifestations ont été les plus violentes, a déclaré le chef de la police de la ville.