Des faux billets de plus de 2 milliards FCFA saisis à Diourbel

Le commissariat central de Diourbel a fait une grosse prise en mettant la main sur des faux billets de banque d'une valeur de 2 milliards Fcfa suite au démantèlement d'un vaste réseau de trafiquants entre Diourbel et Dakar.



Les policiers ont réussi à interpeller 4 faussaires dont le cerveau, P.A.F, étudiant au Canada. Tout est parti du besoin d'un charlatan domicilié dans la banlieue dakaroise de laver des billets noirs. C'est ainsi qu'il est entré en contact avec A. M. gérant de dibiterie résidant à Touba.



Au bout du fil, les deux hommes se sont donné rendez-vous à Diourbel auprès d'un «laveur» de billets noirs. Mais, ils sont tombés dans le piège tendu par les policiers de Diourbel. Après leur arrestation, les policiers ont perquisitionné leur véhicule dans lequel des billets noirs d'une valeur de 2,5 millions Fcfa étaient cachés.



Ainsi, A. D. domicilié à Dakar et A. M. demeurant à Touba, ont été embarqués en direction du commissariat de police de Diourbel. Devant le rouleau compresseur des enquêteurs, le charlatan A. D. craque et balance son fournisseur H. D. qui habite à Keur Mbaye Fall. Sans tarder, les enquêteurs tendent un piège à H. D. en passant une commande de 2 millions de dollars en faux billets. En contrepartie, l'ancien militaire devait recevoir de son client 2 millions Fcfa.



Ayant mordu à l'hameçon, l'ancien militaire a été cravaté dès son arrivée sur les lieux du rendez-vous. Et les hommes du commissaire Ngom ont saisi les 2 millions de dollars de faux billets. Mais pour se tirer d'affaire, l'ex-soldat confie aux policiers que le propriétaire des fameux billets est à Dakar. Il a conduit les policiers auprès de P.A.F qui est étudiant au Canada.



Arrêté à son tour, ce dernier qui est le cerveau du gang a tenté d'imputer la paternité des faux billets à un ressortissant ivoirien sans donner aucune autre précision. Les 4 faussaires ont été déférés lundi, au parquet de Diourbel pour « association de malfaiteurs, détention de faux billets de banque ».