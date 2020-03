Des femmes atteintes d'endométriose vont partager leurs expériences

Une femme qui a dû changer de carrière à cause de l'endométriose a déclaré qu'une amélioration de l'attitude envers les personnes atteintes de cette maladie lui semblait "incroyable".



L'endométriose touche une femme sur dix au Royaume-Uni et peut provoquer des douleurs débilitantes, des règles très abondantes et la stérilité.



Les députés ont ouvert une enquête sur cette maladie après une recherche de la BBC et écouteront les expériences de celles qui en sont atteintes lorsque les audiences commenceront.



Rosie Longman, 40 ans, a déclaré "On nous croit et on nous écoute enfin."



Mme Longman, de Bishop's Stortford, dans le Hertfordshire, a subi quatre opérations depuis qu'elle a été diagnostiquée il y a dix ans et doit subir une hystérectomie.



Sa carrière d'avocate en droit pénal a pris fin lorsqu'elle n'a plus pu passer de longues heures au tribunal.



"La douleur, c'est comme si quelqu'un vous tord les entrailles, et vous donne des coups de pied dans l'entrejambe", dit-elle.



"Vous êtes plié en deux et vous ne pouvez pas vous tenir debout par moments."